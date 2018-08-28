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В Архангельске стоимость аренды жилья перед учебным годом поднялась почти на 11%
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В Архангельске стоимость аренды жилья перед учебным годом поднялась почти на 11% 

29.ru 43 минуты назад
Фото: 29.ru
Средняя цена однокомнатной квартиры по всем районам города сейчас составляет 15,4 тыс. руб. в месяц
Стоимость ежемесячной аренды квартиры в Архангельске за год поднялась на 10,9% — до 17,3 тысяч рублей за средний объект на рынке, подсчитали специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU. По данным аналитиков, рост цен заметно ускорился в августе. Одна из причин повышения арендных ставок — увеличение числа дорогих объектов. В частности, доля квартир с ценой аренды свыше 24 тыс. руб. в месяц за год выросла в два раза — до 12%. Кроме того, увеличилась доля предложений для аренды в центре города, а некоторых отдаленных округах, наоборот, снизилась.
Средняя цена однокомнатной квартиры по всем районам города сейчас составляет 15,4 тыс. руб. в месяц, а год назад среднее предложение было на 7,7% или 1100 руб. дешевле. «Двушки» подросли максимально — на 14,5% с 16,6 до 19 тыс. руб. в месяц. При этом цены на них выросли больше всего в Ломоносовском округе. Средние цены на трехкомнатные квартиры также выросли в цене с 21 тыс. руб. до 23,6 тыс. руб. за средний объект. — Скорее всего, к сегодняшнему дню уже вымыты оптимальные по цене предложения, так как чаще всего иногородние студенты определяются со съёмным жильём в течение лета, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — С другой стороны, возможно, дорогие арендные квартиры стали пользоваться меньшим спросом, так как на рынке сейчас бум ипотечного кредитования, поэтому какая-то часть людей, ранее арендовавшая квартиры, теперь переезжает в собственные.
Ранее аналитики N1.RU сообщали, что за год в Архангельске на 70% сократилось число комнат для аренды в квартирах. В июле этого года было выставлено 123 таких объекта, а в июле 2017 года их было 432.
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