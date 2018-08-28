Саратовская область возьмет кредит на четыре миллиарда

Саратовская область готова взять кредит в размере четырех миллиардов рублей. Региональное министерство финансов вчера, 27 августа, объявило поиск кредитной организации, готовой предоставить деньги для исполнения программы государственных внутренних заимствований.

Соответствующие лоты размещены на портале «Госзакупки», каждый лот равен открытию кредитной линии на один миллиард рублей. Проценты по каждой линии составят 240 миллионов рублей и в совокупности будут равны 960 миллионам рублей.

Заявки принимаются до 14 сентября, аукцион состоится через три дня, 17 сентября.

Напомним, в настоящее время госдолг области стабилизировался на отметке в50,33 миллиарда рублей.