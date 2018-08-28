Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в первом полугодии в 1,7 раза

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в первом полугодии в 1,7 раза в годовом выражении до 105,174 млрд руб. В том числе во II квартале прибыль увеличилась в 2,4 раза до 63,164 млрд руб.

Выручка увеличилась в первом полугодии до 432,33 млрд руб. (+ 36%), в том числе во II квартале — в 1,55 раза до 233,99 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в январе-июне в 1,58 раза до 143,24 млрд руб., в том числе во II квартале — на 29,15% до 82,09 млрд руб.

Свободный денежный поток увеличился к июлю на 34% до 53,1 млрд руб. Чистый долг сократился на 3% до 35,1 млрд руб.

Совет директоров «Татнефти» на заседании 13 августа рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 30,27 руб. на привилегированную и обыкновенную акцию за первое полугодие. На выплату дивидендов направят 70,4 млрд руб. Акционеры примут окончательное решение на внеочередном общем собрании 28 сентября.

За 2017 г. «Татнефть» выплатила по 39,94 руб. на акцию (92,9 млрд руб., или 75% прибыли).