«Татнефть» во II квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Чистая прибыль "Татнефти" , относящаяся к акционерам, выросла во втором квартале 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 63,16 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Прибыль «Татнефти» за полугодие увеличилась в 1,7 раза и достигла 105,1 млрд рублей.

Выручка компании за второй квартал возросла в 1,5 раза — до 234 млрд рублей, за полугодие — в 1,3 раза, до 422,3 млрд рублей.

В компании рост прибыли объясняют ценовой конъюнктурой.

Показатель EBITDA «Татнефти», в соответствии с отчетностью, за полугодие вырос в 1,6 раза — до 143,2 млрд рублей. Свободный денежный поток увеличился на 34% — до 53,1 млрд рублей. Чистый долг сократился на 3% — до 35,1 млрд рублей.