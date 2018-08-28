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«Татнефть» во II квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза
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«Татнефть» во II квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти", относящаяся к акционерам, выросла во втором квартале 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 63,16 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Прибыль «Татнефти» за полугодие увеличилась в 1,7 раза и достигла 105,1 млрд рублей.
Выручка компании за второй квартал возросла в 1,5 раза — до 234 млрд рублей, за полугодие — в 1,3 раза, до 422,3 млрд рублей.
В компании рост прибыли объясняют ценовой конъюнктурой.
Показатель EBITDA «Татнефти», в соответствии с отчетностью, за полугодие вырос в 1,6 раза — до 143,2 млрд рублей. Свободный денежный поток увеличился на 34% — до 53,1 млрд рублей. Чистый долг сократился на 3% — до 35,1 млрд рублей.
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