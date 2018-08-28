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Прогноз результатов «Аэрофлота» за полугодие: убыток составит 10 млрд руб против прибыли год назад
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Прогноз результатов «Аэрофлота» за полугодие: убыток составит 10 млрд руб против прибыли год назад 

Прайм 46 минут назад
Аэрофлот опубликует свои результаты за 1П18 по МСФО в среду, 29 августа, и мы ожидаем увидеть относительно слабые показатели по сравнению с 1П17. Мы прогнозируем, что выручка авиакомпании вырастет на 10.8% г/г до 260 млрд руб. за счет роста пассажирооборота на 8% и роста ставок доходности примерно на 6%. Операционные расходы существенно увеличатся из-за роста цен на авиатопливо, повышения зарплат и роста расходов на операционный лизинг. По нашим оценкам, EBITDA составит около 2.5 млрд руб. против 15.4 млрд руб. в 1П17.
Мы ожидаем, что Аэрофлот отчитается о чистом убытке в размере около 10 млрд руб. против прибыли в 2.9 млрд руб. в прошлом году. Телеконференция состоится на следующий день, 30 августа, в 11:00 по московскому времени.
Мы полагаем, что все негативные моменты учтены в котировках, и ожидаем нейтральной реакции рынка на результаты. Более важное значение, на наш взгляд, будет иметь телеконференция в отношении планов компании по повышению эффективности расходов.
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