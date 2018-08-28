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Допрасходы бюджета РФ на нацпроекты в 2019 году могут составить 790 млрд рублей
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Допрасходы бюджета РФ на нацпроекты в 2019 году могут составить 790 млрд рублей 

Вести Экономика 40 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Правительство завершает работу над определением бюджетного финансирования новых нацпроектов. На 2019 г. расходы бюджета планируется увеличить на 1,17 трлн руб., из которых на нацпроекты уйдет 790 млрд
Бюджетная комиссия отклонила примерно две трети заявок министерств на допрасходы по проектам — если бы они были удовлетворены, определенные на шестилетку 8 трлн руб. были бы потрачены за три года, сообщил «Коммерсантъ».
Бюджетный процесс в 2018 г. оказался даже жестче, чем в прошлые годы: только на следующий год еще не распределенные расходы нацпроектов составляют 440 млрд руб. Деньги на них в бюджете уже есть, но соответствующих целей, полностью удовлетворяющих Минфин, еще нет.
Всего на 2019-й дополнительные бюджетные ассигнования предлагается утвердить в объеме 1,17 трлн руб. (790 млрд руб. — нацпроекты, 380 млрд руб. — вне нацпроектов), на 2020 г. — 1,25 трлн руб. (нацпроекты — 957 млрд руб.), на 2021 г. — 1,48 трлн руб. (нацпроекты — 1,21 трлн руб.). Проектировки на 2019 г. сбалансированы, на 2020 г. не хватает 154 млрд руб., на 2021 г. —334 млрд руб., и эти расходы отнесены к условным.
По семи нацпроектам (экологии, дорожному строительству, науке, цифровой экономике, малому предпринимательству, поддержке экспорта и инфраструктурной программе) все или большая часть предложений по допфинансированию пока отвергнуты рабочей группой как недоработанные — в сумме это около 440 млрд руб. Полностью исчерпали лимит финансирования после утверждения части дополнительных заявок шесть нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, производительность труда, культура, жилье.
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