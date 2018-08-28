Рубль растет на открытии торгов

В частности, курс доллара снизился на 4 коп. и составил 67,48 руб.

Курс евро упал на 3 коп., до 78,84 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 18,03 коп., до 78,22 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 коп., составив 72,27 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до $76,48 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до $68,84 за баррель.

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