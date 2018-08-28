Чистая прибыль ВТБ за 7 месяцев выросла на 70,2% — до 115,2 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2018 года выросла на 70,2% в годовом выражении — до 115,2 млрд руб., следует из отчета компании.

Чистые процентные доходы ВТБ за отчетный период выросли на 4,6% в годовом выражении — до 279,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 54,3 млрд руб., что на 6,7% больше, чем в январе-июле 2017 года.

Чистая прибыль группы в июле 2018 года выросла на 70,4% в годовом выражении — до 16,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 5,1% — до 8,2 млрд руб., чистые процентные доходы — на 3,3% — до 41,1 млрд руб.