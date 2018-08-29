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«Русснефть» увеличила чистый долг с начала года на 5% — до 83,8 млрд рублей
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«Русснефть» увеличила чистый долг с начала года на 5% — до 83,8 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Русснефть» увеличила чистый долг по итогам первого полугодия 2018 года на 5% по сравнению с показателем на начало года — до 83,8 млрд рублей, следует из материалов компании. По состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг «Русснефти» составлял 79,5 млрд рублей.
«Чистый долг компании в отчетном году составил 83,8 млрд рублей. Основной кредитор — банк ВТБ. Незначительное изменение (увеличение на 5%) связано преимущественно с динамикой курса доллара США», — говорится в сообщении.
Показатель EBITDA составил 24,8 млрд руб., что на 103% выше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль «Русснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в январе — июне 2018 года в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,778 млрд рублей. Выручка компании возросла на 53,2% — до 88,365 млрд рублей.
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