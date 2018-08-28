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ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Русгидро» на 14 млрд рублей
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ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Русгидро» на 14 млрд рублей 

Rambler News Service 57 минут назад
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Русгидро», размещаемых по открытой подписке, на 14,014 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В рамках допэмиссии компания планирует разместить 14 013 888 828 обыкновенных акций по номинальной стоимости (1 руб. за бумагу).
«Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Русгидро», размещаемых по открытой подписке, общим объемом 14 013 888 828 обыкновенных акций. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55038-E-043D. Одновременно с этим Банк России осуществил государственную регистрацию проспекта ценных бумаг», — говорится в сообщении.
Решение об увеличении уставного капитала было принято советом директоров «Русгидро» 21 июня 2018 года в рамках мероприятий по реализации проекта первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке.
Условия размещения акций предусматривают предоставление акционерам преимущественного права их приобретения
Проект первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек — Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. Дополнительная эмиссия открыта для привлечения бюджетных инвестиций в объеме 13 млрд рублей на финансирование проекта.
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