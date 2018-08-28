Допрасходы бюджета на нацпроекты на 2019 г. могут составить 790 млрд руб.

К концу августа в правительстве почти завершена работа над определением бюджетного финансирования новых нацпроектов. На 2019 год расходы бюджета планируется увеличить на 1,17 трлн руб., из которых на нацпроекты уйдет 790 млрд Бюджетная комиссия отклонила примерно две трети заявок министерств на допрасходы по проектам — если бы они были удовлетворены, определенные на шестилетку 8 трлн руб. были бы потрачены за три года. Бюджетный процесс в 2018 году оказался даже жестче, чем в прошлые годы: только на следующий год еще не распределенные расходы нацпроектов составляют 440 млрд руб. Деньги на них в бюджете уже есть, но соответствующих целей, полностью удовлетворяющих Минфин, еще нет, пишет «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», всего на 2019-й дополнительные бюджетные ассигнования предлагается утвердить в объеме 1,17 трлн руб. (790 млрд руб. — нацпроекты, 380 млрд руб. — вне нацпроектов), на 2020 год — 1,25 трлн руб. (нацпроекты — 957 млрд руб.), на 2021 год — 1,48 трлн руб. (нацпроекты — 1,21 трлн руб.). Проектировки на 2019 год сбалансированы, на 2020 год не хватает 154 млрд руб., на 2021 год —334 млрд руб., и эти расходы отнесены к условным.

На 20 августа по семи нацпроектам (экологии, дорожному строительству, науке, цифровой экономике, малому предпринимательству, поддержке экспорта и инфраструктурной программе) все или большая часть предложений по допфинансированию пока отвергнуты рабочей группой как недоработанные — в сумме это около 440 млрд руб. Полностью исчерпали лимит финансирования после утверждения части дополнительных заявок шесть нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, производительность труда, культура, жилье, пишет «Ъ».

На 2019 год по демографическому нацпроекту отклонены заявки на две трети допфинансирования, по здравоохранению — на четверть, по образованию — минимально (на 5 млрд руб. из 48 млрд руб. запрошенного), как и по жилищному проекту (на 9 млрд руб. из 82 млрд руб.). Запросы экологического нацпроекта не удовлетворены примерно на 40%, дорожного — на две трети. Запросы нацпроекта по производительности труда удовлетворены почти полностью, науки — примерно наполовину. Наиболее серьезно расхождение желаемого и имеющегося в нацпроекте цифровой экономики. Там приняты предложения о расходовании 100 млрд руб. в следующем году при запросе в 426 млрд руб. 60% заявок нацпроекта по культуре отклонены, как и почти 40% заявок нацпроекта малого бизнеса. Нацпроект по поддержке экспорта пока получил одобрение чуть более четверти заявок. Наконец, инфраструктурный план при запросе на 2019 год допрасходов в 382 млрд руб. получил предварительное одобрение на допрасходы лишь на 58 млрд руб. при уже имеющихся в плане 263 млрд руб.