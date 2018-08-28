Задолженность АСВ перед ЦБ составила почти 800 млрд рублей

«Всего (нарастающим итогом) в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 030 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2018 года агентством получено (за вычетом возвращенных средств) 797 млрд рублей», — говорится в материалах госкорпорации.

В течение первого полугодия 2018 года на счета фонда поступило 103,4 млрд рублей, в том числе: 75,2 млрд рублей — страховые взносы банков — участников системы страхования вкладов, 28 млрд рублей — средства, полученные в связи с удовлетворением прав требования агентства в ходе ликвидационных процедур в банках.

Расходы со счетов фонда за отчетный период составили 103,8 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей были потрачены на возврат заемных средств, полученных от Банка России, 78,5 млрд рублей — на выплату возмещения по вкладам, 0,9 млрд рублей — на агентское вознаграждение, 0,4 млрд рублей — на финансирование деятельности автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков».

По состоянию на 30 июня 2018 года балансовый остаток средств фонда составил 38,8 млрд рублей.

В отчетном периоде за счет возврата денежных средств заемщиками агентство погасило кредиты, выданные ему Банком России на цели финансового оздоровления банков, на сумму 174,2 млрд рублей. При этом в отчетном периоде агентством на цели финансового оздоровления банков получены кредиты Банка России на сумму 28,91 млрд рублей.