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Банки за полгода перечислили в ФСВ 6,6 млрд рублей по повышенным ставкам
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Банки за полгода перечислили в ФСВ 6,6 млрд рублей по повышенным ставкам 

Банки.ру 1 час назад
Банки в первом полугодии перечислили в фонд страхования вкладов 6,6 млрд рублей взносов по дополнительной и повышенной дополнительной ставкам, следует из отчета о деятельности Агентства по страхованию вкладов за шесть месяцев.
«В отчетном периоде по дополнительной и повышенной дополнительной ставкам было уплачено банками: за IV квартал 2017 года — 1,85 млрд рублей (5,8% общей суммы взносов), за I квартал 2018 года — 4,75 млрд рублей (10,9% общей суммы взносов)», — отмечается в документе.
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С середины 2015 года размер взносов в ФСВ привязан к базовому уровню доходности вкладов (рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения).
Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 процентных пункта надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.
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