ПФР: Многодетные семьи Московского региона использовали выплаты из материнского капитала на различные цели на сумму более 113,5 миллиардов рублей

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области приводит общие статистические данные по использованию материнского капитала в Московском регионе. Статистика свидетельствует, что за период действия государственной программы материнского (семейного) капитала (с 2007 года) в Москве и Московской области выдано 814 364 государственных сертификата на материнский (семейный) капитал. Из них в Москве — 455 456, в Московской области — 358 908.

Семьями Москвы и Московской области за весь период действия программы израсходовано средств материнского капитала в сумме более 113,5 млрд рублей. Полностью распорядились средствами материнского капитала 175 983 владельца сертификатов.

Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в Московском регионе, как и по всей стране, остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства капитала направили 221 785 семей: 108 180 семей москвичей и 113 605 семей Московской области. Всего по этому направлению израсходовано более 90,6 млрд рублей.

На другое направление — обучение детей — средства капитала направили 114 777 семей: в Москве — 68 747, в Московской области — 75 853. По данному направлению расходы составили более 9,9 млрд рублей.

На накопительную пенсию мамы средства направили 779 семей: в Москве — 597, в Московской области — 182. Всего по данному направлению расходы составили 290, 9 млн рублей.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов средства направили 39 семей: в Москве — 29 и 10 — в Московской области. Расходы по направлению составили около 2, 1 млн рублей.

Возможностью единовременных выплат, несколько раз предоставляемых на протяжении периода действия программы, воспользовались 640 105 семей. Выплаты по ним составили сумму более 12, 8 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала (с 2018 года) решили получать 1 670 семей. На данный период сумма выплат составила более 8, 1 млн рублей.

ГУ ПФР №5 также напоминает, что с 2018 года в отношении программы материнского капитала произошли значимые изменения. Во-первых, с 1 января 2018 года для нуждающихся семей появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

В-третьих, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.