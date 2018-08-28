Эксперты назвали стоимость самого дорогого особняка в центре Москвы 

Самый дорогой особняк на первичном рынке в центре Москвы стоит 2 млрд руб, говорится в сообщении компании Kalinka Group.
Здание площадью 4000 кв. м находится в Хамовниках.
Отдельный новый дом в центре города с собственной территорией — предложение на столичном рынке крайне редкое. За два года первичный рынок жилой недвижимости пополнился четырьмя проектами, в которых представлены отдельные дома для покупки одним клиентом. Все особняки находятся в закрытых продажах. Объем экспозиции вместе со вторичными предложениями не превышает двух десятков жилых домов.
Минимальный бюджет покупки такого дома — новостройки в настоящий момент составляет 630 млн руб. Столько стоит здание площадью 600 кв. м в Замоскворечье.