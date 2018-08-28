Ещё
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.65
78.71
79.09
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.68
+0.12 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1082.95
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1692
+0.0347
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 28 авг — РИА Недвижимость. Самый дорогой особняк на первичном рынке в центре Москвы стоит 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании Kalinka Group.
"В Хамовниках находится самое дорогое на сегодняшний день предложение — особняк площадью около 4 тысяч квадратных метров. Его приблизительная стоимость — 2 миллиарда рублей", — отмечается в нем.
Как добавляется в сообщении, минимальный бюджет покупки особняков на первичном рынке Москвы в настоящий момент составляет 630 миллионов рублей за здание площадью порядка 600 квадратных метров в Замоскворечье. Организованный рынок таких объектов в Москве отсутствует, обычно жилой особняк становится частью проекта в исключительных случаях, — к примеру, когда реконструируется историческое здание, со множеством ограничений, или его объем коммерчески неэффективно разделять на меньшие лоты, или, что еще реже, застройщик сознательно решается создать эксклюзивный нишевый продукт.
РИА Недвижимость: последние новости
Акция обманутых дольщиков пройдет 25 августа в нескольких городах России Четыре дома для обманутых дольщиков построены в Ярославской области Российские молодые семьи смогут вложить соцвыплаты в долевое строительство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен275
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе
Политика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение