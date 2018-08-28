Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей

МОСКВА, 28 авг — РИА Недвижимость. Самый дорогой особняк на первичном рынке в центре Москвы стоит 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании Kalinka Group.

"В Хамовниках находится самое дорогое на сегодняшний день предложение — особняк площадью около 4 тысяч квадратных метров. Его приблизительная стоимость — 2 миллиарда рублей", — отмечается в нем.

Как добавляется в сообщении, минимальный бюджет покупки особняков на первичном рынке Москвы в настоящий момент составляет 630 миллионов рублей за здание площадью порядка 600 квадратных метров в Замоскворечье. Организованный рынок таких объектов в Москве отсутствует, обычно жилой особняк становится частью проекта в исключительных случаях, — к примеру, когда реконструируется историческое здание, со множеством ограничений, или его объем коммерчески неэффективно разделять на меньшие лоты, или, что еще реже, застройщик сознательно решается создать эксклюзивный нишевый продукт.