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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в I полугодии выросла в 1,7 раза
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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в I полугодии выросла в 1,7 раза 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первое полугодие 2018 г. выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 630,8 млрд с 381,5 руб., сообщил сегодня газовый концерн.
"Величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила 630,804 млрд руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, что на 249,458 млрд руб., или на 65%, больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечает компания.
Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 761,621 млрд руб., или на 24%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,971 трлн руб.
Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, нефти и газового конденсата, — отмечает компания.
Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 460,611 млрд руб., или на 28%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,124 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объемов газа во всех географических сегментах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 357,516 млрд руб., или на 34%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,411 трлн руб. Это объясняется главным образом ростом средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 25% и увеличением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 8%, или на 9,4 млрд куб. м.
Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 15 756 млн руб., или на 10%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 167 024 млн руб. Изменение обусловлено ростом объемов продаж газа в натуральном выражении на 12%, или на 2,2 млрд куб. м., что было частично компенсировано снижением средних цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 2%.
Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 42,240 млрд руб., или на 9%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 508,765 млрд руб. Это объясняется увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 4%, или на 5,5 млрд куб. м, и ростом средних цен в рублях (за вычетом НДС) на 4%.
Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопреработки (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 210,761 млрд руб., или на 27%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.а, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 991,573 млрд руб. Увеличение выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано с ростом средних цен во всех географических сегментах, а также с увеличением объемов продаж группы "Газпром нефть".
Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 72,358 млрд руб., или на 26%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 345,656 млрд руб. Увеличение выручки от продажи сырой нефти в основном связано с ростом средних цен во всех географических сегментах более чем на 30%, что было частично компенсировано снижением реализованных объемов.
Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 35,836 млрд руб., или на 1%, с 2,397 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2017 г. до 2,433 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2018 г. Рост данного показателя связан в основном с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю, что было частично компенсировано увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов.
29 июня 2018 г. годовое собрание акционеров «Газпрома» утвердило размер дивидендов за 2017 г. в 8,04 руб. на одну акцию. Дивиденды составляют 26,6% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 г.
Госпакет в 50% «Газпрома» принадлежит России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (38,37%) и АО «Роснефтегаз» (10,97%). Владельцы АДР «Газпрома» — 26,86%.
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