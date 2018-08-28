Имущество ОАО «КубаньЭкспортХлеб» выставят на торги за 60,6 млн рублей 

Арбитражный управляющий ОАО «КубаньЭкспортХлеб» Олег Гвоздев готовит аукцион по продаже имущества предприятия. Соответствующая информация опубликована на ресурсе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Начальная цена определена в размере 60,6 млн рублей. На торги выставят административное здание, комбикормовый завод, элеватор, зерносклады, ремонтно-строительный цех, мастерские, земельный участок, автомобильную технику и оборудование. Все имущество находится в станице Каневской. Дата проведения аукциона пока не определена.
С заявлением об утверждении порядка продажи залогового имущества должника в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось АО «Россельхозбанк», включенное в реестр кредиторов с требованиями в сумме 139,3 млн рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в июне 2018 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ОАО «КубаньЭкспортХлеб», обвиняемого в попытке мошенничества По данным следствия, в 2014 году мужчина предоставил в налоговую службу недостоверные документы о якобы имевшемся праве на возмещение из бюджета НДС в сумме свыше 27,3 млн рублей.
ОАО «КубаньЭкспортХлеб», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в станице Каневской в 1993 году. Основная деятельность предприятия — производство готовых кормов для животных. Выручка на конец 2016 года составила 320 тыс. рублей, убыток — 4,9 млн рублей, кредиторская задолженность — 305,7 млн рублей, дебиторская — 75,1 млн рублей.