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Имущество ОАО «КубаньЭкспортХлеб» выставят на торги за 60,6 млн рублей
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Имущество ОАО «КубаньЭкспортХлеб» выставят на торги за 60,6 млн рублей 

Деловая газета. Юг 56 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Арбитражный управляющий ОАО «КубаньЭкспортХлеб» Олег Гвоздев готовит аукцион по продаже имущества предприятия. Соответствующая информация опубликована на ресурсе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Начальная цена определена в размере 60,6 млн рублей. На торги выставят административное здание, комбикормовый завод, элеватор, зерносклады, ремонтно-строительный цех, мастерские, земельный участок, автомобильную технику и оборудование. Все имущество находится в станице Каневской. Дата проведения аукциона пока не определена.
С заявлением об утверждении порядка продажи залогового имущества должника в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось АО «Россельхозбанк», включенное в реестр кредиторов с требованиями в сумме 139,3 млн рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в июне 2018 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ОАО «КубаньЭкспортХлеб», обвиняемого в попытке мошенничества По данным следствия, в 2014 году мужчина предоставил в налоговую службу недостоверные документы о якобы имевшемся праве на возмещение из бюджета НДС в сумме свыше 27,3 млн рублей.
ОАО «КубаньЭкспортХлеб», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в станице Каневской в 1993 году. Основная деятельность предприятия — производство готовых кормов для животных. Выручка на конец 2016 года составила 320 тыс. рублей, убыток — 4,9 млн рублей, кредиторская задолженность — 305,7 млн рублей, дебиторская — 75,1 млн рублей.
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