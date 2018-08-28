Ещё
Setl City приступила к строительству детского сада в ЖК «Лондон»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.65
78.71
79.04
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
76.60
+0.39 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1083.11
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1686
+0.0341
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Setl City приступила к строительству детского сада в ЖК «Лондон» 

АСН-Инфо 16 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Setl City начала строительство детского сада в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово.
Дошкольное образовательное учреждение возводят между домом на Столичной ул., 6, к. 1 и Европейским пр., д. 8. Оно рассчитано на 160 мест. Проектирование и строительство — полностью на средства Setl City. Трехэтажный детский сад общей площадью 3,2 тыс. кв. м сможет принять 8 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. В садике спроектированы столовая, медпункт, помещения для кружков, спальни, столярная мастерская, физкультурный и музыкальный залы. В игровых помещениях первого этажа предусмотрено устройство теплых полов. Садик оборудуют лифтом, по периметру здания установят современную систему видеонаблюдения. Во дворе появится игровая зона с песочницами, качалками, теневыми навесами и полностью оборудованная спортивная площадка. Плановый срок ввода детского сада в эксплуатацию — третий квартал 2019 года.
АСН-Инфо: последние новости
Соцвыплаты молодым семьям разрешено направлять на строительство нового жилья Объем выдачи ипотеки в России в июле вырос на 63% Завершение строительства проблемных объектов Urban Group будет ускорено
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен274
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение