Setl City приступила к строительству детского сада в ЖК «Лондон»

Setl City начала строительство детского сада в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово.

Дошкольное образовательное учреждение возводят между домом на Столичной ул., 6, к. 1 и Европейским пр., д. 8. Оно рассчитано на 160 мест. Проектирование и строительство — полностью на средства Setl City. Трехэтажный детский сад общей площадью 3,2 тыс. кв. м сможет принять 8 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. В садике спроектированы столовая, медпункт, помещения для кружков, спальни, столярная мастерская, физкультурный и музыкальный залы. В игровых помещениях первого этажа предусмотрено устройство теплых полов. Садик оборудуют лифтом, по периметру здания установят современную систему видеонаблюдения. Во дворе появится игровая зона с песочницами, качалками, теневыми навесами и полностью оборудованная спортивная площадка. Плановый срок ввода детского сада в эксплуатацию — третий квартал 2019 года.