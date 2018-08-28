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В Башкирии цены на бензин оказались ниже, чем по России
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В Башкирии цены на бензин оказались ниже, чем по России 

ГОРОБЗОР.РУ 37 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Стоимость 1 литра бензина АИ-92 в Башкирии составила 40,57 рублей, АИ-95 — 43,54 рублей за литр. Об этом говорится в отчете Росстата. Цена дизельного топлива составляет 43,86 рублей. Данные приведены за июль этого года.
В Приволжском федеральном округе стоимость АИ-92 составила 40,91 рублей, АИ-95 — 43,92 рублей за литр. Дизель обходится жителям ПФО в среднем в 43,68 рублей.
По данным статистиков, в России средняя цена АИ-92 немногим выше — 41,62 рублей (–0,3% к июню этого года). Стоимость АИ-95 в стране составляет 44,64 рубля за литр (–0,1%). Стоимость дизельного топлива осталась неизменной: 44,56 рублей за литр. Среднее снижение в России составило –0,2%.
Ранее ГорОбзор.ру передавал, что Госдума этим летом приняла закон о стабилизации цен на бензин. Инициатива снизит акцизы на автомобильное топливо. С 1 июля по 31 декабря текущего года предлагается ввести пониженные ставки на Евро-5 — 8 213 рублей за тонну. Сейчас акциз составляет 11 892 рубля. Ставку на дизель хотят уменьшить с 8 258 рублей за тонну до 5 665 рублей. С января 2019 года акцизы на бензин вновь вырастут на 3,7 тысячи рублей за тонну. Повышение на дизельное топливо составит 2,7 тысячи рублей за тонну. Однако скачок цен на бензин не прогнозируется.
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