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Алмазэргиэнбанк повысил ставки по вкладам в рублях
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Алмазэргиэнбанк повысил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 11 минут назад
«Доходный» (от 5 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) размещается под 5,1—6,5% (ранее — под 4,65—6%), «Зарплата плюс» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 5% (ранее — под 4,25%), а «Надежный — ВИП» (от 1 млн 400 тыс. рублей на один год) — под 7% годовых (вместо 6%). Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.
«Любимым» (от 350 тыс. рублей на девять месяцев) можно оформить под 6,8% годовых (прежняя ставка — 6,7%). При открытии вклада в Интернет-банке доходность составит 7,2% годовых. Проценты выплачиваются еженедельно либо ежемесячно (по вкладам, открытым дистанционно — только ежемесячно).
Продуктовый виджет
«Комфортный» (от 50 тыс. рублей на полгода, один, два и три года) привлекается под 4,25—5% годовых (ранее — под 3,85—4,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Процентные ставки по «Накопительному» (от 5 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) составляют 4,65—6% годовых (до этого — 4,15—5,8%). Проценты капитализируются ежеквартально.
«Премиум» (от 3 млн рублей на полгода и год) можно открыть под 6,9—7% годовых (ранее –— под 6,7—6,9%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.
Доходность «Пенсионного Надежного» (от 5 тыс. рублей на один год) составляет 6,8% годовых (вместо 6%). Выплата процентов происходит ежемесячно.
При оформлении вкладов «Доходный», «Накопительный» и «Комфортный» в Интернет-банке процентная ставка увеличивается на 0,25 п.п.
Пополнять можно все вклады, кроме «Доходного» и «Надежного-ВИП».
Продуктовый виджет
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