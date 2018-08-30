Предложенные жителями Подмосковья к ремонту участки дорог планируют обследовать до конца сентября

Обследование участков дорог в Московской области, заявленных к ремонту в 2019 г. жителями региона через портал «Добродел», планируется провести до конца сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы по обследованию участков дорог, которые приняли участие в сборе предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 г. на портале «Добродел», планируется завершить в сентябре. На сегодняшний день в работах по обследованию данных участков дорог задействовано более 100 специалистов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве также сообщили, что голосование по ремонту и благоустройству дорог на 2019 г. планируется объявить осенью после завершения всех работ по обследованию и формированию списка дорог, которые примут участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что свои предложения (более 170 тыс.) по ремонту и благоустройству дорог на следующий год внесли 28,6 тыс. жителей Подмосковья.