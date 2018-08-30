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Предложенные жителями Подмосковья к ремонту участки дорог планируют обследовать до конца сентября
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Предложенные жителями Подмосковья к ремонту участки дорог планируют обследовать до конца сентября 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИАМО
Обследование участков дорог в Московской области, заявленных к ремонту в 2019 г. жителями региона через портал «Добродел», планируется провести до конца сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Работы по обследованию участков дорог, которые приняли участие в сборе предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 г. на портале «Добродел», планируется завершить в сентябре. На сегодняшний день в работах по обследованию данных участков дорог задействовано более 100 специалистов», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве также сообщили, что голосование по ремонту и благоустройству дорог на 2019 г. планируется объявить осенью после завершения всех работ по обследованию и формированию списка дорог, которые примут участие в голосовании.
Ранее сообщалось, что свои предложения (более 170 тыс.) по ремонту и благоустройству дорог на следующий год внесли 28,6 тыс. жителей Подмосковья.
Агентство «Москва»: последние новости
Объем инвестиций в технополис «Москва» в I полугодии 2018 г. вырос почти на 7% - до 16 млрд руб. Завершен ремонт 54 участков автодорог в городском округе Домодедово Выплаты льготникам в Москве выросли в 1,3 раза за полгода - до 98,6 млрд руб.
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