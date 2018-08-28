Цены на вторичное жилье в Финляндии стабильны

По данным Статистического ведомства Финляндии, в Хельсинки цены на вторичное жилье опустились за месяц на 1,1%, а в остальной части страны — на 0,3%. В годовом исчислении в столице стоимость «вторички» увеличилась на 2,8%, а в остальной части страны — уменьшилась на 1,3%. В июле 2018 года средняя стоимость кв.м вторичного жилья составила €2120 по всей стране, €3650 в Хельсинки и €1660 в остальной части Финляндии. С января по июль 2018-го покупатели заключили в Суоми 31 835 сделок с домами и квартирами на вторичном рынке. В Хельсинки это число составило 9315, в остальной части страны — 22285. А вот новостройки в Финляндии дешевеют. Если вы задумываетесь о том, чтобы купить квартиру в Финляндии — ознакомьтесь с нашими предложениями.

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