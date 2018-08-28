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Московские аэропорты в августе не стали повышать цены на топливо
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Московские аэропорты в августе не стали повышать цены на топливо 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Аэропорты Москвы сохранили цены на топливо в августе, а где-то и понизили, передает во вторник «Интерфакс».
«Так, поставщик керосина в «Домодедово» — ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (структура холдинговой компании группы «Домодедово» DME Ltd — ред.) в этом месяце сохранил июльский ценник — 46,6 тысячи рублей за тонну», — говорится в сообщении.
Схожим образом поступили и два из трех топливо-заправочных комплексов (ТЗК) «Шереметьева» — АО «АЭРО-Шереметьево» («дочка» «ЛУКОЙЛа» и структуры частных владельцев аэропорта TPS Avia Holding) и «Газпромнефть-Аэро Шереметьево». Первый по-прежнему продает тонну топлива за 44,95 тысячи рублей, а второй — за 45,3 тысячи рублей.
Третий поставщик — ЗАО «ТЗК Шереметьево» (дочерняя компания аэропорта и его базовой авиакомпании «Аэрофлот») и вовсе снизил цены: если в июле она составляла 48,1 тысячи рублей за тонну, то в августе — 47,3 тысячи рублей, что на 1,7% ниже.
«Уменьшили стоимость керосина за месяц и обе работающие во «Внуково» структуры: ЗАО «Авиационно-заправочная компания» — на 2,6%, до 47,45 тысячи рублей, ЗАО «Топливо-заправочный сервис» — на 0,9%, до 47,85 тысячи рублей. Аэропорты Москвы обслуживают порядка 75% всех рейсов в РФ», — говорится в сообщении.
При этом за отчетный период все российские аэропорты за увеличили стоимость керосина на 0,62%, до 51,559 тысячи рублей за тонну, отмечает Росавиация.
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