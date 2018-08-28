Задолженность банка «Траст» перед ЦБ РФ в июле выросла на 0,9 трлн руб

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Задолженность банка «Траст» , на базе которого создается банк непрофильных активов, перед ЦБ РФ за июль выросла на 869,6 миллиарда рублей, или в 3,2 раза, до 1,3 триллиона рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации, размещенная на сайте Банка России.

Максим Осадчий. Активы «Траста» на 1 августа 2018 года составили 1,4 триллиона рублей, тогда как до санации банка, начавшейся 22 декабря 2014 года, они составляли 291,3 миллиарда рублей (на 1 декабря 2014 года), прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ

Задолженность банка «Траст» перед ЦБ на 1 августа 2018 года сформирована депозитом на сумму 1,3 триллиона рублей на срок свыше трех лет, пояснил эксперт. «Рекордный рост задолженности банка „Траст“ перед ЦБ вызван присоединением »Рост банка" , завершившегося 2 июля 2018 года. Долг «Рост банка» перед ЦБ на 1 июля 2018 года составил 807,8 миллиарда рублей. Активы и пассивы «Рост банка» перешли к банку «Траст», — сказал Осадчий.

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 13 июня 2018 года прекратил исполнять функции временной администрации по управлению банком «Траст». Собственные средства (капитал) банка «Траст» на 1 августа составили минус 673,1 миллиарда рублей, уменьшившись за июль на 448,4 миллиарда рублей. Это изменение связано с присоединением «Рост банка», собственные средства (капитал) которого на 1 июля 2018 года составили минус 436,4 миллиарда рублей.

Убыток банка «Траст» за январь — июль 2018 года составил 62,2 миллиарда рублей, за 2017 год — 145,2 миллиарда рублей.