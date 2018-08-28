Локо-Банк снизил ставки по автокредитам

Локо-Банк снизил ставки по автокредитам на один процентный пункт.

Таким образом, теперь процентная ставка по предложению на покупку новых машин «Локо-Авто Престиж» составляет 13,4—15,9% годовых. Денежные средства на покупку подержанных машин не старше пяти лет на момент оформления кредита в рамках программы «Локо-Авто Люкс» выдаются под 13,9—16,4% годовых. Покупка в кредит более старой машины будет стоить заемщику 20,4—23,9% в год (если машина будет приобретена у официального дилера ставка составит 16,4—19,9% годовых).

Ссуду на покупку легкового иностранного транспортного средства также возможно оформить без страхования предмета залога по ставке 17,4% годовых.

Продуктовый виджет

Минимальный первоначальный взнос по всем предложениям снизился и теперь составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины (прежде от 15% до 25%). Минимальная сумма займа по всем программам составляет 250 тыс. рублей, а максимальная может достигать 50 млн рублей в зависимости от конкретной программы. Процентная ставка уменьшится на 3 п. п. при оформлении полиса страхования жизни и здоровья заемщика. Ставка по кредиту будет увеличена на 2 п. п., если заемщик не будет вносить денежные средства на счет в банк за десять дней до наступления даты ежемесячного платежа, и на 1 п. п., если полис каско будет оформлен в не аккредитованной банком страховой компании.

«В случае получения кредита без подтверждения дохода итоговая ставка по всем предложениям будет выше на один процентный пункт. При этом следует учесть, что недостатком предложений банка является наличие комиссии в размере 1,5% от суммы займа, которая взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.