МКБ поддержит поставщиков IT-услуг

Московский Кредитный банк объявил о запуске программы финансирования поставщиков программного обеспечения на рынке IT-услуг.

По словам представителя финансовой структуры Кирилла Покровского, в Московском Кредитном банке убеждены, что залогом успешного развития любого бизнеса сегодня является его опора на информационные технологии:

Многие российские компании стали уделять существенное внимание вопросам легального использования ПО. Поэтому факторинг в Московском Кредитном банке готов предложить корпоративным клиентам удобный продукт — финансирование сделок на приобретение лицензионного ПО, — добавил Покровский.

Таким образом Московский Кредитный банк выступил факторинговым партнером крупной IT-компании при заключении сделки по передаче прав на использование ее программного продукта заказчику. Это позволит IT-компании существенно расширить возможности по предоставлению отсрочки платежа своим покупателям, что в свою очередь улучшит их конкурентные преимущества на рынке.

Накануне Московский Кредитный банк озвучил предварительные итоги работы за первые семь месяцев текущего года: чистая прибыль финансовой структуры увеличилась на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 4,1 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов увеличились за первые семь месяцев 2018 года на 3,4% до 777,0 млрд рублей, депозитная база превысила 1 трлн рублей.