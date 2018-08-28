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Стартовый стол для «Ангары» построят на Восточном к 2023 году
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Стартовый стол для «Ангары» построят на Восточном к 2023 году 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 млрд рублей, следует из документации, размещенной во вторник на портале госзакупок.
В извещении о проведении закупки у единственного поставщика, которое разместило дирекция космодрома Восточный, отмечается, что оплата будет проводиться двумя переводами. В 2018 году строители получат около 6,4 млрд рублей, а в 2021 году — примерно 32,3 млрд рублей.
"Сроки поставки товара или завершения работы — до 31.12.2022", — говорится в документации.
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