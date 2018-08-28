Инвесторы вложили в строительство бань в Подмосковье 1,5 млрд рублей

1,5 млрд частных инвестиций вложено в выполнение губернаторской программы «100 бань Подмосковья» с 2014 года. В рамках программы построено и реконструировано уже 72 объекта, рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«На данный момент инвестиции составляют порядка 1,5 млрд руб. Я отдельно подчеркиваю, что программа реализуется в наибольшем объеме за счет внебюджетных инвестиций, в единичных ситуациях были привлечены средства муниципальных бюджетов, то есть на региональный бюджет не осуществляется никакой нагрузки. По большей части мы говорим об инвестициях в реконструкцию уже существующих бань, стоимость средних вложений в такие объекты начинается от 100 тыс. руб.», — цитирует Посаженникова пресс-служба его министерства.

По его словам, есть примеры возведения банных комплексов с нуля. Так, в сооружение «Бань Алексеева» в Подольске инвестировано порядка 500 млн руб., а в банный объект в Дмитрове — 156 млн руб.

«Программа «100 бань Подмосковья», несмотря на весь технологический прогресс и социальный комфорт, оказалась очень востребованной среди населения. Посещение бани остается неотъемлемой частью жизни не только многих жителей региона, но и гостей Московской области, дачников из Москвы», — отметил Посаженников.