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Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 4,8% в I полугодии 2018 года
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Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 4,8% в I полугодии 2018 года 

РИАМО 10 минут назад
Фото: РИАМО
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в Москве в первом полугодии 2018 года вырос на 4,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, их объем превысил 722 миллиарда рублей, сообщается на сайте Мосгорстата.
При этом инвестиции в основной капитал во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года выросли на 7,9% и составили 432,2 миллиарда рублей.
Инвестиции в основной капитал в столице в январе-июне 2018 года составили 722,9 миллиарда рублей. При этом по итогам шести месяцев 38% средств направили на закупку машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а 37,1% вложили в нежилые здания и сооружения и в улучшение земель, на долю вложений в объекты интеллектуальной собственности приходится 10,5% об общего объема инвестиций.
Инвестиции в основной капитал по крупным организациям с января по июнь 2018 года составили 543,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 58,8% приходилось на собственные средства, остальное — привлеченные средства. При этом 26,6% инвестиций составили средства федерального и городского бюджетов. Доля зарубежных инвестиций составляет 0,7% против 1,6% годом ранее.
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