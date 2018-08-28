Оборот розничной торговли в Москве вырос на 2,7% в январе‑июле 2018 года

В Москве оборот розничной торговли по итогам января-июля 2018 года составил 2,6 триллиона рублей, или 102,7% к показателю аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

Оборот розничной торговли в столице в июле составил 377,7 миллиарда рублей, увеличившись в месячном выражении на 2,7% и относительно июля 2017 года на 2,3%.

В январе-июле 2018 года оборот розничной торговли на 91,3% сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 8,7% (в январе-июле 2017 года — 12,3%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе-июле 2018 года составил 54,0%, непродовольственных товаров — 46,0%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец июля в годовом выражении выросли на 4,6% в сопоставимых ценах и составили 286,3 миллиарда рублей, их хватит на 29 дней торговли.

Оборот общественного питания в столице по итогам июля 2018 года составил 16,4 миллиарда рублей, что на 9,5% больше, чем в июле 2017 года. При этом по сравнению с июнем 2018 года показатель вырос на 4,5%.