Внешнеторговый оборот Москвы в I полугодии 2018 года вырос на 27,6%

Внешнеторговый оборот Москвы с января по июнь 2018 года составил в текущих ценах более 145 миллиардов долларов США и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 27,6%, причем данный показатель не учитывает данные по экспорту и импорту энергоносителей, сообщается на сайте Мосгорстата.

«По данным Центрального таможенного управления внешнеторговый оборот Москвы за первое полугодие 2018 года составил в текущих ценах 145,5 миллиардов долларов США и по сравнению с первым полугодием 2017 года увеличился на 27,6%, в том числе экспорт — 94,8 миллиарда долларов — увеличился на 33,4%, импорт — 50,7 миллиарда долларов — увеличился на 18,1%», — говорится в сообщении.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 44,1 миллиарда долларов (за первое полугодие 2017 года — положительное — 28,1 миллиарда долларов). Доля экспорта во внешнеторговом обороте составляла 65,1%, доля импорта — 34,9%.

Торговый оборот со странами дальнего зарубежья вырос на 28,4% и составил 132,6 миллиарда долларов, причем из них на экспорт приходится 86,3 миллиарда долларов (рост на 34,7%), на импорт — 46,4 миллиарда долларов (плюс 18,1%). Лидерами в торговле с Москвой стали Китай, Германия и Нидерланды.

Торговый оборот со странами СНГ составил 12,9 миллиарда долларов, что на 20,4% превышает аналогичный показатель 2017 года. При этом экспорт вырос на 21,4%, до 8,5 миллиардов долларов, а импорт — на 18,6%, до 4,3 миллиарда долларов. В первую тройку по показателю товарооборота вошли Белоруссия, Казахстан и Украина.