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Около 255 млрд руб. потратят в Татарстане на реализацию госпрограмм за год
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Около 255 млрд руб. потратят в Татарстане на реализацию госпрограмм за год 

АиФ Казань 12 минут назад
Фото: АиФ Казань
Татарстан привлёк на реализацию государственных программ 29 млрд руб. из бюджета РФ на 2018 год, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на брифинге в республиканском кабмине.
Речь идёт о 31 госпрограмме. Общий объём финансирования из различных источников за год составит около 255 млрд руб.
Как уточнил Алексей Песошин, 63,2% этих средств выделяет республика — порядка 161 млрд руб., 24% направляют из внебюджетных источников — 61 млрд руб., 11,5% поступает из бюджета РФ, а ещё 1,3% добавляют муниципалитеты. За полгода 2018-го перечислили уже 213,3 млрд руб.
На реализацию государственных программ Татарстан тратит свыше 96% от всех бюджетных расходов.
Премьер-министр Татарстана также напомнил, что в рамках госпрограмм в республике действуют 38 региональных программ. Так, на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры в этом году направят свыше 42 млрд руб.
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