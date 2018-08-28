Около 255 млрд руб. потратят в Татарстане на реализацию госпрограмм за год

Татарстан привлёк на реализацию государственных программ 29 млрд руб. из бюджета РФ на 2018 год, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на брифинге в республиканском кабмине.

Речь идёт о 31 госпрограмме. Общий объём финансирования из различных источников за год составит около 255 млрд руб.

Как уточнил Алексей Песошин, 63,2% этих средств выделяет республика — порядка 161 млрд руб., 24% направляют из внебюджетных источников — 61 млрд руб., 11,5% поступает из бюджета РФ, а ещё 1,3% добавляют муниципалитеты. За полгода 2018-го перечислили уже 213,3 млрд руб.

На реализацию государственных программ Татарстан тратит свыше 96% от всех бюджетных расходов.

Премьер-министр Татарстана также напомнил, что в рамках госпрограмм в республике действуют 38 региональных программ. Так, на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры в этом году направят свыше 42 млрд руб.