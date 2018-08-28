Москва выставила на продажу 100% акций АО «ГУП „Экономика“

Москва продаст на открытом аукционе 100% акций АО «ГУП „Экономика“, стартовая цена предприятия составляет почти 45 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

»Москва уменьшает свое присутствие в конкурентных сферах экономики и продает городские активы. Так на торги по продаже выставлено 100% акций АО «Главное управление проектов „Экономика“. Начальная цена городского пакета акций общества — 44,643 миллиона рублей, — отмечается в сообщении.

Участники аукциона могут открыто подать предложения о цене в ходе проведения торгов. Для участия в аукционе претендентам необходимо подать соответствующую заявку, внести задаток (20% от начальной цены лота), а также предоставить документы, указанные в информационном сообщении о продаже акций, размещенном на сайтах investmoscow.ru, torgi.gov.ru.

»В собственности АО «ГУП „Экономика“ находятся нежилые помещения общей площадью 469,8 квадратного метра. Потенциально привлекательным объект является для желающих приобрести офисные помещения класса „C“, — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

Торги по продаже акций ОАО „Мосстройсертификация“ и АО „ГУП „Экономика“ будут проходить на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/.