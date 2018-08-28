Налоговый отток подстегнет ставки МБК

Налоговый период, по всей видимости, оказался стрессовым для ряда банков. Так, задолженность по коротким (до 7 дней) кредитам 312-П выросла на 144 млрд руб. 27 августа, и отметим, что столь масштабные вливания требуются банкам второй месяц подряд (см. график), обнаруживая дефицит ликвидности.

Видимо, ЦБ не видит потенциала для улучшения ситуации с ликвидностью в ближайшую неделю и не хочет изымать весь избыток с рынка, чтобы не усугублять стресс. Так, несмотря на то, что по прогнозу регулятора налоговый отток сменится на этой неделе притоком как по бюджетному каналу (+155 млрд руб.), так и за счет наличности (62 млрд руб.), лимит привлекаемых на аукционе средств снизился до 2,27 трлн руб. (с 2,59 трлн руб. неделей ранее) — при том, что спрос на прошлом аукционе соответствовал лимиту (2,52 трлн руб.). Таким образом, регулятор недоизымает 245 млрд руб. по депозитному аукциону.

Помимо обеспечения налоговых оттоков банкам также могут понадобиться средства для выполнения усреднения — период завершается на следующей неделе 4 сентября. На данный момент банки могут выполнить его требования, однако в ближайшие дни мы не видим потенциала для значительного роста корсчетов с их текущих уровней (1,5 трлн руб.): сегодня предстоят выплаты по налогу на прибыль, а после этого система вряд ли испытает ощутимый приток средств. Так, если корсчета сохранятся в среднем на уровне 1,5 трлн руб. до 4 сентября, средние за период усреднения корсчета составят менее 2 трлн руб., чего будет недостаточно для выполнения требований.

Отметим, что пока ставки МБК не отреагировали ростом в ответ на стрессовую ситуацию — значения RUONIA на 27-28 августа еще не опубликованы, а междилерское РЕПО торгуется на умеренных уровнях (<7%). Впрочем, мы ожидаем, что в ближайшие дни RUONIA подрастет до ~7,2%, а к концу месяца может даже превысить уровень ключевой ставки.

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