Сотни тысяч рублей получили зауральцы за сдачу патронов и оружия

С 2013 года жители Зауралья добровольно сдали в правоохранительные органы более 140 единиц оружия, почти 17 килограммов взрывчатки, более 22 тыс. патронов и 11 снарядов.

Пресс-служба Губернатора Курганской области уточняет, что в регионе установлены денежные поощрения за добровольную сдачу оружия. Она составляет 6 000 рублей за огнестрельное оружие, 1 000 рублей за основные части оружия и по 10 рублей за каждый патрон. По настоящее время зауральцами из бюджета получено более 640 тыс. рублей. Вознаграждение за добровольную сдачу оружия в регионе будет продолжено.