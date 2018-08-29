В подмосковных Мытищах появилось дошкольное учреждение для 285 детей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости . Детский сад в городском округе Мытищи получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении Главгосстройнадзора со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна

"Детский сад на 285 мест готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. В здании расположены групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой.