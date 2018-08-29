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В подмосковных Мытищах появилось дошкольное учреждение для 285 детей
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В подмосковных Мытищах появилось дошкольное учреждение для 285 детей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Детский сад в городском округе Мытищи получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении Главгосстройнадзора со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.
"Детский сад на 285 мест готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства", — отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. В здании расположены групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой.
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