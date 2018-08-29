Курс доллара превысил отметку в 68 рублей

По данным торгов, курс доллара впервые с 23 августа превысил 68 рублей, сообщает в среду Газета.ru.

«Курс доллара к рублю вырос на 14 копеек и составил 68,1 рубля», — говорится в сообщении.

При этом курс евро понизился на 6 копеек до уровня 79,29 рубля.

Курс евро к рублю, официально установленный Банком России на среду, вырос на 53,31 копейки и составил 78,76 рубля, курс доллара понизился на 0,52 копейки, до 67,39 рубля.

«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 23,7 копейки, составив 72,5 рубля», — говорится в сообщении.

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли в цене на 0,01% — до 76,3 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 0,01%, до 68,54 доллара за баррель.