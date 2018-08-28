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Курс евро вырос на 53 копейки
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Курс евро вырос на 53 копейки 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Курс евро к российской валюте вырос на 53 копейки и составляет 78,76 рубля, сообщает Газета.ru.
«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 53,31 копейки до 78,76 рубля. Курс доллара снизился на 0,52 копейки до 67,39 рубля», — следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 29 августа, выросла, по сравнению с показателем на вторник, на 23,7 копейки, составив 72,5 рубля.
Индекс Московской биржи вырос на 0,03% и составил 2313,68 пункта. Индекс РТС понизился на 0,36% до 1080,23 пункта.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04% до 68,84 доллара за баррель.
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