Курс евро вырос на 53 копейки

Курс евро к российской валюте вырос на 53 копейки и составляет 78,76 рубля, сообщает Газета.ru

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 53,31 копейки до 78,76 рубля. Курс доллара снизился на 0,52 копейки до 67,39 рубля», — следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 29 августа, выросла, по сравнению с показателем на вторник, на 23,7 копейки, составив 72,5 рубля.

Индекс Московской биржи вырос на 0,03% и составил 2313,68 пункта. Индекс РТС понизился на 0,36% до 1080,23 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04% до 68,84 доллара за баррель.