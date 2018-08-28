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Названа стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном
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Названа стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный планируется завершить до конца 2022 года, стоимость работ составит около 39 млрд рублей.
Дирекция космодрома разместила на портале госзакупок извещение о проведении закупки у единственного поставщика, передает ТАСС. В документации говорится, что оплату проведут двумя переводами: в 2018 году генподрядчик получит около 6,4 млрд рублей, в 2021 году — около 32,3 млрд рублей.
«Сроки поставки товара или завершения работы — до 31 декабря 2021 года», — отмечается в документации.
Неделю назад на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».
Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты с нового стартового стола запланирован на 2021 год.
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