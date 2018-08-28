«Лучше вложить деньги в экономику Великобритании, чем в неопределенную российскую реальность»

«Великобритания является уникальной страной не только в культурном, но и в политическом и экономическом смысле. Основные тренды в мире музыки, моды зарождаются волею судеб именно в туманном Альбионе, а затем распространяются по всему миру. Лондон как столица Соединенного Королевства, или просто UK, притягивает креативных и талантливых людей со всего мира, в том числе и из сферы бизнеса. Но для бизнесменов Лондон — это не только престиж, но также и отличная инвестиция.

Почему Великобритания и именно Лондон? Лондон был и остается главным финансовым центром Европы, несмотря на Brexit — „развод“ Великобритании со Старым светом. Здесь находится LSE (London Stock Exchange), листинг, на который стремится пройти любая компания с претензией на международность.

Законодательство Великобритании построено таким образом, чтобы государство не вмешивалось в дела бизнеса, что является одним из столпов экономики страны и элементом суверенитета. Тот же самый Brexit является ничем иным, как реакцией Великобритании на желание национальных институтов ЕС вмешиваться в её экономику, в частности, в отношении трудового права. Таким образом, для развития и ведения бизнеса в Соединенном Королевстве созданы на данный момент одни из самых привлекательных условий в мире.

Валюта Великобритании входит в число резервных мировых валют, и, в отличие от российского рубля, не испытывает сильной волатильности, что дает возможность долгосрочного планирования инвестиций. Любой вход в бизнес-проект в Великобритании априори предполагает меньше рисков, чем в России: здесь не нужно опасаться дефолта, народных волнений или каких-либо иных форс-мажорных обстоятельств. Также рынок Великобритании отличается исключительной ликвидностью из-за его насыщенности.

Пример можно привести в сфере недвижимости: объем рынка лондонской коммерческой недвижимости составляет порядка 40 млрд долларов США, цифры Москвы выглядят гораздо скромнее. Так, согласно исследованию RRG, средневзвешенная цена коммерческой недвижимости только в I кв. 2018 года снизилась на 5% и составила 163 тысячи 248 рублей за кв. м. Если учесть, что падение курса доллара, цена в долларовом эквиваленте за год снизилась на 14% и составила 2 тысячи 874 доллара за кв. м. Общая стоимость объектов коммерческой недвижимости за квартал снизилась на 13%, а за год — на 5% и составила 591 млрд рублей.

Снижающийся курс рубля и нерешенные макроэкономические проблемы России создают неблагоприятные условия для внутренних инвесторов. В то же время рынок коммерческой недвижимости Великобритании на данный момент стабилизировался после падения на новостях о Brexit, и сейчас у инвесторов много возможностей для хорошего входа. В 2010 году рынок недвижимости Лондона просел на 14%, после Brexit также наблюдалось незначительная нисходящая тенденция, однако именно благодаря этим кризисным явлениям, некоторые объекты недвижимости с высоким потенциалом роста можно приобрести со значительным дисконтом.

Рынок Лондона уникален своей исключительной ликвидностью. Инвестору не нужно долго искать покупателя на свой объект. Более того, развитие инфраструктуры столицы Великобритании создает дополнительный потенциал для роста цен, и как следствие — получения прибыли. Например, некоторые объекты недвижимости обладают потенциалом 100% роста, а коммерческая недвижимость вблизи строящихся станций Crossrail, по подсчетам аналитиков, уже в самом ближайшем будущем даст собственникам дополнительно 40% к стоимости.

Таким образом, секрет привлекательности Лондона для российских инвесторов прост: этот рынок надежен, ликвиден, защищен от вмешательства государства и имеет высокий потенциал роста. Инвесторам гораздо выгоднее и проще вкладывать средства в экономику Великобритании, даже несмотря на усиление контроля со стороны властей Туманного Альбиона в отношении природы российских денег, чем в неопределенную российскую реальность».

Фото: пресс-службаConsulco