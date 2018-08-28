«Мегафон» обжалует решение суда о взыскании 8,6 млн руб. из-за нарушения прав на «Ждуна»

«Мегафон» обжалует решение арбитражного суда Москвы по иску ООО «Си Ди Лэнд Контакт» о взыскании 8,6 млн рублей компенсации за нарушение прав на использование слова «Ждун» и его изображения, сообщили RNS в пресс-службе «Мегафона».

«Мы не согласны с решением и будем его обжаловать», — сообщили в «Мегафоне».

Ранее компания «Си ди лэнд», занимающаяся издательской и звукозаписывающей деятельностью, подала иск против «Мегафона» за нарушение прав на произведение изобразительного искусства. В своем иске компания требовала взыскать с «Мегафона» 10 млн руб.

Из профиля «Си ди лэнд» следует, что она является правообладателем на слово «ждун» и изображение. Заявки на товарный знак поданы в мае и июне 2017 года соответственно. Помимо «Мегафона» компания подала 23 аналогичных иска. Большая часть исков заключает в себе требования 50 тыс. рублей. Крупнейшие по своей сумме иски поданы к ХК «Спартак» (7 млн рублей), компаниям «Интернет решения» (7 млн рублей) и «Играмир» (5 млн рублей).