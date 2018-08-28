Ещё
«Мегафон» обжалует решение суда о взыскании 8,6 млн руб. из-за нарушения прав на «Ждуна»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.41
$
67.74
78.96
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.62
–0.20 Золото
1212.20
–0.03 РТС
1084.17
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1720
+0.0375
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

«Мегафон» обжалует решение суда о взыскании 8,6 млн руб. из-за нарушения прав на «Ждуна» 

Rambler News Service 1 час назад
«Мегафон» обжалует решение арбитражного суда Москвы по иску ООО «Си Ди Лэнд Контакт» о взыскании 8,6 млн рублей компенсации за нарушение прав на использование слова «Ждун» и его изображения, сообщили RNS в пресс-службе «Мегафона».
«Мы не согласны с решением и будем его обжаловать», — сообщили в «Мегафоне».
Ранее компания «Си ди лэнд», занимающаяся издательской и звукозаписывающей деятельностью, подала иск против «Мегафона» за нарушение прав на произведение изобразительного искусства. В своем иске компания требовала взыскать с «Мегафона» 10 млн руб.
Из профиля «Си ди лэнд» следует, что она является правообладателем на слово «ждун» и изображение. Заявки на товарный знак поданы в мае и июне 2017 года соответственно. Помимо «Мегафона» компания подала 23 аналогичных иска. Большая часть исков заключает в себе требования 50 тыс. рублей. Крупнейшие по своей сумме иски поданы к ХК «Спартак» (7 млн рублей), компаниям «Интернет решения» (7 млн рублей) и «Играмир» (5 млн рублей).
Rambler News Service: последние новости
Российский рынок новых грузовиков за 7 месяцев вырос на 15% В Омске на покупку новых автобусов выделят около 370 млн рублей Правительство перераспределило выделенные ГТЛК 4 млрд руб. на закупку вертолетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен287
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару986
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение