Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению одного выпуска ОФЗ на сумму 15 млрд руб.

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Министерство финансов РФ проведет 29 августа аукцион по размещению одного выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 15 млрд руб., говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 25083 (с погашением 15 декабря 2021 года) на сумму 15 млрд руб. по номиналу.

На прошлой неделе Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка. При этом Минфин тогда отмечал, что после стабилизации ситуации на долговом рынке министерство возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе.