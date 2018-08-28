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Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению одного выпуска ОФЗ на сумму 15 млрд руб.
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Минфин 29 августа проведет аукцион по размещению одного выпуска ОФЗ на сумму 15 млрд руб. 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 29 августа аукцион по размещению одного выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 15 млрд руб., говорится в материалах министерства.
Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 25083 (с погашением 15 декабря 2021 года) на сумму 15 млрд руб. по номиналу.
На прошлой неделе Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка. При этом Минфин тогда отмечал, что после стабилизации ситуации на долговом рынке министерство возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе.
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