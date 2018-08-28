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Минфин анонсировал проведение аукциона по размещению одного выпуска ОФЗ
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Минфин анонсировал проведение аукциона по размещению одного выпуска ОФЗ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство финансов России 29 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что на аукционе будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с датой погашения 15 декабря 2021 года в объеме 15 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд руб.
Как стало известно, дата погашения ОФЗ установлена на 28 февраля 2024 года со средневзвешенной доходностью в 7,69% годовых.
Уточняется, что спрос на ценные бумаги составил 64,38 млрд руб.
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