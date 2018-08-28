На сколько снизились реальные доходы населения Ставрополья?

Какова средняя зарплата по региону?

Управление Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу подсчитало, что реальные денежные доходы населения Ставрополья в первом полугодии уменьшились на 0,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем на одного жителя края приходится 22 169 рублей доходов. Средняя зарплата по региону в сравнении с первым полугодием 2017 года выросла на 10% и достигла 27 668 рублей.

В то же время почти на 5% выросли потребительские расходы каждого ставропольца — до 19 823 рублей. Доля расходов, которые люди могли откладывать «на чёрный день», снизилась с 10 до 8%. Тем не менее, сбережений на банковских счетах жителей пока ещё много — 248,2 млрд рублей.

Ранее исследовательский центр «Ромир» сообщал, что во всех федеральных округах, кроме СКФО, в июле снизился средний чек в магазинах на 3% и достиг минимума за два года. На Северном Кавказе в июле люди тратили, напротив, на 15% больше, чем в начале лета.