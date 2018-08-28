Ещё
На сколько снизились реальные доходы населения Ставрополья?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
67.78
78.96
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.68
–0.12 Золото
1212.20
–0.03 РТС
1080.98
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1720
+0.0375
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

На сколько снизились реальные доходы населения Ставрополья? 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Какова средняя зарплата по региону?
Управление Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу подсчитало, что реальные денежные доходы населения Ставрополья в первом полугодии уменьшились на 0,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем на одного жителя края приходится 22 169 рублей доходов. Средняя зарплата по региону в сравнении с первым полугодием 2017 года выросла на 10% и достигла 27 668 рублей.
В то же время почти на 5% выросли потребительские расходы каждого ставропольца — до 19 823 рублей. Доля расходов, которые люди могли откладывать «на чёрный день», снизилась с 10 до 8%. Тем не менее, сбережений на банковских счетах жителей пока ещё много — 248,2 млрд рублей.
Ранее исследовательский центр «Ромир» сообщал, что во всех федеральных округах, кроме СКФО, в июле снизился средний чек в магазинах на 3% и достиг минимума за два года. На Северном Кавказе в июле люди тратили, напротив, на 15% больше, чем в начале лета.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Михайловске открыта продажа квартир в квартале «Дружный» Имеют ли право сироты приватизировать государственное жильё по соцнайму? Ставропольским чернобыльцам и переселенцам выдали 38 сертификатов на жильё
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен287
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару986
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение