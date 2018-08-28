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МЭР предлагает выделить 75,5 млрд рублей на развитие внешней торговли в 2019 году
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МЭР предлагает выделить 75,5 млрд рублей на развитие внешней торговли в 2019 году 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ подготовило новую редакцию госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности», в соответствии с которой объем бюджетных ассигнований на ее реализацию на 2019 год составит 75,485 млрд рублей. Проект новой редакции размещен на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов
В соответствии с новой версией документа, подготовленного в рамках формирования проекта бюджета на 2019 год и трехлетнюю перспективу, уточненный объем бюджетных расходов на 2020 год составит 71,838 млрд рублей, на 2021 год — чуть более 73 млрд рублей.
Как предполагается, реализация госпрограммы позволит диверсифицировать экспорт за счет увеличения поставок за рубеж несырьевых товаров, нарастив долю машин, оборудования и транспортных средств. Среди целей программы — увеличение в полтора раза числа организаций — экспортеров товаров, а также достижение Россией к 2020 году 70-го места в рейтинге Всемирного банка Doing business по показателю «Международная торговля».
Наибольший объем расходов бюджета планируется направить на подпрограмму «Совершенствование таможенной деятельности»: в 2019 году — 59 млрд рублей, в 2020 году — около 61 млрд рублей, в 2021 году — 62,5 млрд рублей. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — сокращение времени на проведение таможней контроля в автомобильных пунктах пропуска через границу РФ и таможенных операций в местах декларирования товаров, сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности и государства, создание благоприятных условий для транзита товаров через территорию России.
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