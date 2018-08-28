Костромастат подсчитал, в какую сумму обойдутся сборы ребенка в школу

У костромских школьников осталось всего несколько дней до окончания каникул, и придет пора отправляться в школу. Не меньше чем дети к новому учебному году готовились их родители. О том, сколько стоит самое необходимое для школьника, рассказали специалисты Костромастата.

Отметим, что речь идет о средних потребительских ценах в Костромской области на конец июля 2018 года.

Так, средняя стоимость минимального комплекта одежды и обуви для мальчика составила 4 тысячи 831 рубль. Сюда вошли брюки из полушерстяных тканей — 1 тысяча 353 рубля, сорочка — 619 рублей, джемпер — 962 рубля, ботинки — 1 тысяча 897 рублей.

Для девочки одежда обойдется в 4 тысячи 964 рубля: блузка — 1 тысяча 80 рублей, юбка из полушерстяных тканей — 1 тысяча 25 рублей, джемпер — 962 рубля, туфли — 1 тысяча 897 рублей.

Средняя стоимость джинсов для мальчиков составила 1 тысячу 286 рублей, а платья из полушерстяных тканей для девочки — 1 тысячу 647 рублей. Спортивная форма обойдется в 2 тысячи 768 рублей.

Что касается канцелярских принадлежностей, то тетрадь из 12 листов стоит 5,5 рублей, альбом для рисования — более 62 рублей, авторучка шариковая — почти 11 рублей, карандаш чернографитный — почти 15, набор из двенадцати фломастеров — 114 рублей, один учебник, включая учебное пособие и дидактические материалы, — 250 рублей. Школьный ранец стоит в среднем 1 тысячу 349 рублей.

Если ребенку для учебы необходим ноутбук, то его можно купить за 24 тысячи 518 рублей, а планшетный компьютер — за 8 тысяч 926 рублей.

Отметим, что в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года цены на непродовольственные товары выросли на 4,2 процента, в том числе на детскую обувь, школьную одежду и канцтовары. А вот компьютеры стали дешевле.

Кстати, недавно мы провели свое исследование и узнали, сколько стоят необходимые для младшего школьника канцтовары в магазинах.