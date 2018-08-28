Ещё
Костромастат подсчитал, в какую сумму обойдутся сборы ребенка в школу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.41
$
67.74
78.96
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.62
–0.20 Золото
1212.20
–0.03 РТС
1084.17
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1720
+0.0375
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Костромастат подсчитал, в какую сумму обойдутся сборы ребенка в школу 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
У костромских школьников осталось всего несколько дней до окончания каникул, и придет пора отправляться в школу. Не меньше чем дети к новому учебному году готовились их родители. О том, сколько стоит самое необходимое для школьника, рассказали специалисты Костромастата.
Отметим, что речь идет о средних потребительских ценах в Костромской области на конец июля 2018 года.
Так, средняя стоимость минимального комплекта одежды и обуви для мальчика составила 4 тысячи 831 рубль. Сюда вошли брюки из полушерстяных тканей — 1 тысяча 353 рубля, сорочка — 619 рублей, джемпер — 962 рубля, ботинки — 1 тысяча 897 рублей.
Для девочки одежда обойдется в 4 тысячи 964 рубля: блузка — 1 тысяча 80 рублей, юбка из полушерстяных тканей — 1 тысяча 25 рублей, джемпер — 962 рубля, туфли — 1 тысяча 897 рублей.
Средняя стоимость джинсов для мальчиков составила 1 тысячу 286 рублей, а платья из полушерстяных тканей для девочки — 1 тысячу 647 рублей. Спортивная форма обойдется в 2 тысячи 768 рублей.
Что касается канцелярских принадлежностей, то тетрадь из 12 листов стоит 5,5 рублей, альбом для рисования — более 62 рублей, авторучка шариковая — почти 11 рублей, карандаш чернографитный — почти 15, набор из двенадцати фломастеров — 114 рублей, один учебник, включая учебное пособие и дидактические материалы, — 250 рублей. Школьный ранец стоит в среднем 1 тысячу 349 рублей.
Если ребенку для учебы необходим ноутбук, то его можно купить за 24 тысячи 518 рублей, а планшетный компьютер — за 8 тысяч 926 рублей.
Отметим, что в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года цены на непродовольственные товары выросли на 4,2 процента, в том числе на детскую обувь, школьную одежду и канцтовары. А вот компьютеры стали дешевле.
Кстати, недавно мы провели свое исследование и узнали, сколько стоят необходимые для младшего школьника канцтовары в магазинах.
k1news.ru: последние новости
Золотые ягоды: сколько в Костроме стоит облепиха? Всех обманутых дольщиков Костромы зовут в городскую администрацию Костромским вкладчикам «Confidence Bank» выплатят почти 3 миллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен287
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару986
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение