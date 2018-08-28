Ещё
Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.61
$
67.77
79.21
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
75.90
–0.51 Золото
1208.36
–0.02 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1722
+0.0377
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась 

Российская Газета 58 минут назад
Доля организаций в России, которые показали убыток в январе-июне выросла на 0,6 п.п. (по сравнению с тем же периодом 2017 года). Об этом свидетельствуют данные Росстата о финансовой деятельности организаций.
Их число составило 32,2 процента, сообщил во вторник Росстат. То есть 33,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 7,75 триллиона рублей, 15,8 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,38 триллиона рублей.
Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыль минус убыток) организаций (за исключением фирм малого предпринимательства, банков, страховых организаций и госучреждений) в первом полугодие 2018 года.
Российская Газета: последние новости
В России изменится порядок строительства и реконструкции дач В Петербурге застроят сквер ради реконструкции спорткомплекса 120 дольщиков Urban Group включены в реестр требований жилых помещений
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос553
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе414
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года222
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение