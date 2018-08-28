Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась

Доля организаций в России, которые показали убыток в январе-июне выросла на 0,6 п.п. (по сравнению с тем же периодом 2017 года). Об этом свидетельствуют данные Росстата о финансовой деятельности организаций.

Их число составило 32,2 процента, сообщил во вторник Росстат. То есть 33,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 7,75 триллиона рублей, 15,8 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,38 триллиона рублей.

Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыль минус убыток) организаций (за исключением фирм малого предпринимательства, банков, страховых организаций и госучреждений) в первом полугодие 2018 года.