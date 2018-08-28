В России выросла доля убыточных организаций

Доля убыточных организаций в России в период с января по июнь текущего года выросла на 0,6 процентного пункта и составила 32,2%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Отмечается, что доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 36,4%. Среди обрабатывающих производств убытки получили 29,7% организаций. В строительстве убыточными оказались 30,7% компаний.

Как стало известно, в первом полугодии 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил +6371,7 млрд руб.