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В России выросла доля убыточных организаций
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В России выросла доля убыточных организаций 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Доля убыточных организаций в России в период с января по июнь текущего года выросла на 0,6 процентного пункта и составила 32,2%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Отмечается, что доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 36,4%. Среди обрабатывающих производств убытки получили 29,7% организаций. В строительстве убыточными оказались 30,7% компаний.
Как стало известно, в первом полугодии 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил +6371,7 млрд руб.
Ранее Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России.
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