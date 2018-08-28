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Официальный курс евро вырос на 53 копейки
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Официальный курс евро вырос на 53 копейки 

Карельские вести 13 минут назад
Официальный курс евро к национальной валюте, установленный Центральным банком России на среду, 29 августа, увеличился на 53,31 копейки, до отметки в 78,76 рубля, при этом курс американской валюты по отношению к рублю снизился на 0,52 копейки, составив 67,39 рубля, говорится во вторник, 28 августа, в информации российского регулятора.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, увелилась по сравнению с показателем на вторник на 23,7 копейки, составив 72,50 рубля.
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